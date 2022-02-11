Уникальный случай в футболе

Лондонский клуб завершал матч десятером. На 69-й минуте в поединке был зафиксирован уникальный момент на футбольном поле, пишет 24 канал.

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Футболист Арсенала Габриэл Мартинелли получил две желтые карточки в одной атаке. Сначала левый вингер "канониров" помешал сопернику выбросить аут, оттолкнув его рукой. После чего Мартинелли побежал в защиту и грубо толкнул Чикинью в спину, чтобы сорвать его забег по флангу.

Главный арбитр матча сразу показал желтую карточку за фол и за отложенный фол на части поля Вулверхэмптона. Эти два предупреждения привели к удалению.

К слову. В сезоне-2021/2022 Мартинелли провел 22 матча, в которых отличился 4 голами и 3 результативными передачами. Это исключение в поединке с Вулверхэмптоном стало для него первым в чемпионате.

Даже это не помешало подопечным Микеля Артеты отмечать минимальную победу на выезде 0:1. Единственный победный гол во встречу забил Габриэл.

Победа позволила "канонирам" опередить Манчестер Юнайтед в таблице АПЛ. Арсенал с 39-ю пунктами замыкает топ-5 лидеров сезона.

Вулверхэмптон идет 8-м, имея в своем активе 34 очка.

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Арсенал (момент с удалением с 1:21)