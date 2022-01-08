Двері завжди відкриті, – Еріксен, у якого зупинилось серце, може повернутись в АПЛ

Крістіан Еріксен може знову зіграти в АПЛ. На повернення півзахисника натякнув головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте.

Конте натякнув на повернення

Наставник "шпор" не заперечив, що Крістіан Еріксен вдруге у кар'єрі може одягнути футболку Тоттенхема. Футболіст збірної Данії вже має досвід виступів в АПЛ.

Оце так Моя ціль – зіграти на чемпіонаті світу, – Еріксен заявив про наміри повернутися у футбол

Антоніо Конте останнім часом не спілкувався з гравцем, але він радий поверненню Еріксена на футбольне поле.

Тренер лондонського клубу відзначив чудові футбольні якості Крістіана та пригадав жахливий момент із футболістом на Євро-2020. Він додав, що двері Тоттенхема завжди відкриті для Еріксена.

Ми говоримо про дуже сильного футболіста. Але, що ще важливіше, це чудова людина. Те, що сталося влітку – це не дуже добре. Тоді я злякався. Чудово бачити, що він готується знову вийти на поле, це чудові новини. Думаю, для Крістіана двері завжди відчинені,

– сказав Конте.

Нагадаємо, що Еріксен розірвав контракт із Інтером, який раніше очолював Конте. Гравець не може виступати з кардіостимулятором у Серії А. За правилами, це робити заборонено. Тому півзахиснику доведеться шукати нові варіанти продовження кар'єри.

Жахливий епізод на Євро-2020

Еріксен вже виступав за Тоттенхем. "Шпорам" футболіст віддав сім років – із серпня 2013-го до січня 2020-го.