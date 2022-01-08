Двері завжди відкриті, – Еріксен, у якого зупинилось серце, може повернутись в АПЛ
Джерело:Evening Standard
Крістіан Еріксен може знову зіграти в АПЛ. На повернення півзахисника натякнув головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте.
Конте натякнув на повернення
Наставник "шпор" не заперечив, що Крістіан Еріксен вдруге у кар'єрі може одягнути футболку Тоттенхема. Футболіст збірної Данії вже має досвід виступів в АПЛ.
Оце так Моя ціль – зіграти на чемпіонаті світу, – Еріксен заявив про наміри повернутися у футбол
Антоніо Конте останнім часом не спілкувався з гравцем, але він радий поверненню Еріксена на футбольне поле.
Тренер лондонського клубу відзначив чудові футбольні якості Крістіана та пригадав жахливий момент із футболістом на Євро-2020. Він додав, що двері Тоттенхема завжди відкриті для Еріксена.
Ми говоримо про дуже сильного футболіста. Але, що ще важливіше, це чудова людина. Те, що сталося влітку – це не дуже добре. Тоді я злякався. Чудово бачити, що він готується знову вийти на поле, це чудові новини. Думаю, для Крістіана двері завжди відчинені,
– сказав Конте.
Нагадаємо, що Еріксен розірвав контракт із Інтером, який раніше очолював Конте. Гравець не може виступати з кардіостимулятором у Серії А. За правилами, це робити заборонено. Тому півзахиснику доведеться шукати нові варіанти продовження кар'єри.Цікаво! Еріксен вже виступав за Тоттенхем. "Шпорам" футболіст віддав сім років – із серпня 2013-го до січня 2020-го.
Жахливий епізод на Євро-2020
- Еріксен знепритомнів у матчі Євро-2020 Данія – Фінляндія, у футболіста зупинилось серце. Медикам вдалось врятувати життя. Вже з лікарняної палати півзахисник вперше звернувся до фанатів.
- Матч був перерваний. За словами гравців збірної Данії, на прохання самого Крістіана вони продовжили поєдинок, який завершився перемогою фінів 0:1.
- Гравцю встановили кардіостимулятор. Крістіан не планує завершувати кар'єру. Гравець розглядає варіант повернення у нідерландський Аякс.