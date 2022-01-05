Еріксен: Я хочу грати

Гравець заявив, що його головною ціллю є виступ на чемпіонаті світу-2022. Він наголосив, що фізичного готовий до виступів на такому рівні.

Варте уваги Еріксен приступив до тренувань вперше після зупинки серця на Євро-2020

Футболіст переконаний, що його проблеми зі здоров'ям не є перепоною на шляху до мундіалю, який відбудеться в Катарі

Моя ціль – зіграти на чемпіонаті світу в Катарі. Я хочу грати. Таким був хід моїх думок увесь цей час. Це моя мета, моя мрія. Чи мене оберуть – це інше питання. Але моя мрія – повернутися. Я впевнений, що можу, тому що не почуваюся якось інакше. Фізично я вже в топформі,

– заявив півзахисник.

Гравець данської збірної зазначив, що наразі у нього є час довести, що він перебуває на тому ж самому рівні. Також він додав, що оцінювати його є завданням тренера команди.

Що відомо про футболіста