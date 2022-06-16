Два мішки б’ються один з одним, – Ф'юрі заявив, що не планує відвідувати реванш Усик – Джошуа

Тайсон Ф'юрі не має у своїх планах відвідувати бій за участі українця Олександра Усика та його земляка Ентоні Джошуа. Він висловився про обох боксерів.

Ф'юрі: Джошуа жахливо наляканий

За словами британського боксера, він не прийшов би подивитися поєдинок Усик – Джошуа навіть якби він відбувся у його місті. Він порівняв боксерів з мішками.

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"Я не пішов би на бій, навіть якби він відбувся в Моркемі (містечко, де проживає Ф’юрі – 24 канал). Два мішки б’ються один з одним.

Олександр Усик – середньоваговик, який піднявся у вазі, це не представляє мені жодного інтересу.

Боюсь Джошуа? Так, я жахливо наляканий. Він має гранітну щелепу, золоте серце і все, що має мати боєць. У мене трясуться ноги", – сказав Ф'юрі.

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