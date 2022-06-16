Два мішки б’ються один з одним, – Ф'юрі заявив, що не планує відвідувати реванш Усик – Джошуа
Джерело:Boxing News 24
Тайсон Ф'юрі не має у своїх планах відвідувати бій за участі українця Олександра Усика та його земляка Ентоні Джошуа. Він висловився про обох боксерів.
Ф'юрі: Джошуа жахливо наляканий
За словами британського боксера, він не прийшов би подивитися поєдинок Усик – Джошуа навіть якби він відбувся у його місті. Він порівняв боксерів з мішками.
Читайте також У Джошуа немає яєць, Усик зупинить його за 8 раундів, – Ф'юрі анонсував ганебну поразку Ентоні
"Я не пішов би на бій, навіть якби він відбувся в Моркемі (містечко, де проживає Ф’юрі – 24 канал). Два мішки б’ються один з одним.
Олександр Усик – середньоваговик, який піднявся у вазі, це не представляє мені жодного інтересу.
Боюсь Джошуа? Так, я жахливо наляканий. Він має гранітну щелепу, золоте серце і все, що має мати боєць. У мене трясуться ноги", – сказав Ф'юрі.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Реванш Усик – Джошуа може відбутися вже в серпні 2022 року.
- Раніше повідомлялося, що бій відбудеться 23 липня. Проте його вирішили перенести на один або два тижні. Все через те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.
- Новою датою поєдинку може бути 20 серпня. Зате організатори визначилися з місцем поєдинку, він відбудеться у Саудівській Аравії.
- Нагадаємо, що у першому протистоянні у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.