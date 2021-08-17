Два гольових паси: Ярмоленко допоміг молодіжці Вест Хема розтрощити Арсенал

Молодіжна команда Вест Хема здобула перемогу в новому сезоні Ліги професійного розвитку. У цьому поєдинку взяв участь український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко.

Українець вийшов у основному складі і провів на полі 71 хвилину. Андрій віддав дві гольові передачі на 13-й і 68 хвилинах. Також за молодіжку грали гравці основи Мануель Лансіні і Артур Масуаку.

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Молодіжка Вест Хема в своїй першій грі сезону розгромила Арсенал (6:1) і очолила турнірну таблицю.

Днем раніше Вест Хем обіграв Ньюкасл з рахунком 4:2 в стартовому матчі АПЛ. Головний тренер команди випустив Ярмоленка на поле в кінці матчу.

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