Українець вийшов у основному складі і провів на полі 71 хвилину. Андрій віддав дві гольові передачі на 13-й і 68 хвилинах. Також за молодіжку грали гравці основи Мануель Лансіні і Артур Масуаку.
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Молодіжка Вест Хема в своїй першій грі сезону розгромила Арсенал (6:1) і очолила турнірну таблицю.
- Днем раніше Вест Хем обіграв Ньюкасл з рахунком 4:2 в стартовому матчі АПЛ. Головний тренер команди випустив Ярмоленка на поле в кінці матчу.
Ярмоленко зацікавив Галатасарай
- Керівники турецького Галатасарая отримали від наставника команди Фатіха Теріма список виконавців, які є пріоритетними на поточне трансферне вікно. Загалом у списку чотири футболісти.
- Серед них опинився і капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Його контракт з Вест Хемом завершується наступного літа. Окрім того, лондонці хочуть розвантажити зарплатну відомість, а Андрій заробляє 6 мільйонів євро на рік. Відтак, очікувати особливих торгів від "молотів" очікувати не варто.
- Раніше інтерес до Ярмоленка приписували іншому турецькому гранду – Фенербахче, але агент футболіста спростував чутки. На Євро-2020 Ярмоленко забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.