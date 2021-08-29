Дуже задоволена тижнем у Чикаго, – Світоліна подякувала усім за підтримку
Джерело:інстаграм Еліни Світоліної
Перша ракетка України Еліна Світоліна у гарному настрої готується до Відкритого чемпіонату США (US Open). Українка перемогла на турнірі у Чикаго (США).
"Дуже вдячна за вашу підтримку"
Українська тенісистка прокоментувала перемогу у фіналі над Алізе Корне з Франції. Еліна Світоліна виклала пост на своїй сторінці в інстаграмі, де подякувала усім за підтримку.
Це потрібно побачити Шалена підтримка та прапор України на спині: як Світоліна взяла титул у Чикаго – відео
26-річна одеситка виклала декілька світлин з трофеєм. На одній із них Світоліна хизується новим титулом, а на її плечі накриті українським прапором.
- Це її 16-й титул у кар'єрі.
Це чудова неділя для Еліни, яка протягом 11 місяців не перемагала у фіналах. Тенісистка коротко прокоментувала фотографії: "Дуже задоволена проведеним тижнем тут, в Чикаго. 16 турнір WTA. Дуже вдячна за вашу підтримку в сумні і щасливі моменти".
Світоліна з новим титулом / Фото instagram.com/elisvitolina
- Наступний турнір Еліни – Відкритий чемпіонат США. 30 серпня українка зіграє проти Ребекки Маріно з Канади.