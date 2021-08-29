Дуже задоволена тижнем у Чикаго, – Світоліна подякувала усім за підтримку

Перша ракетка України Еліна Світоліна у гарному настрої готується до Відкритого чемпіонату США (US Open). Українка перемогла на турнірі у Чикаго (США).

"Дуже вдячна за вашу підтримку"

Українська тенісистка прокоментувала перемогу у фіналі над Алізе Корне з Франції. Еліна Світоліна виклала пост на своїй сторінці в інстаграмі, де подякувала усім за підтримку.

Це потрібно побачити Шалена підтримка та прапор України на спині: як Світоліна взяла титул у Чикаго – відео

26-річна одеситка виклала декілька світлин з трофеєм. На одній із них Світоліна хизується новим титулом, а на її плечі накриті українським прапором.

Це її 16-й титул у кар'єрі.

Це чудова неділя для Еліни, яка протягом 11 місяців не перемагала у фіналах. Тенісистка коротко прокоментувала фотографії: "Дуже задоволена проведеним тижнем тут, в Чикаго. 16 турнір WTA. Дуже вдячна за вашу підтримку в сумні і щасливі моменти".



Світоліна з новим титулом / Фото instagram.com/elisvitolina