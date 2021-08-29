"Очень благодарна за вашу поддержку"

Украинская теннисистка прокомментировала победу в финале над Ализе Корне из Франции. Элина Свитолина выложила пост на своей странице в инстаграме, где поблагодарила всех за поддержку.

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26-летняя одесситка выложила несколько фотографий с трофеем. На одной из них Свитолина хвастается новым титулом, а ее плечи накрыты украинским флагом.

Это ее 16-й титул в карьере.

Это прекрасное воскресенье для Элины, которая в течение 11 месяцев не побеждала в финалах. Теннисистка коротко прокомментировала фотографии: "Очень довольна проведенной неделей здесь, в Чикаго. 16 турнир WTA. Очень благодарна за вашу поддержку в грустные и счастливые моменты".



Свитолина с новым титулом / Фото instagram.com/elisvitolina