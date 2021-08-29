Українське свято на тенісному корті у США
У фіналі Еліна Світоліна здолала Алізе Корне з Франції. Для цього українці знадобилось рівно 2 години та два сети.
Як це було Світоліна у валідольному фіналі з Корне взяла трофей турніру у Чикаго
26-річна тенісистка змусила понервувати своїх прихильників, але таки тріумфувала у вирішальному матчі. Українська тенісистка здобула свій перший трофей у сезоні. Загалом перемога у фіналі стала для неї вже 16-ю у кар'єрі.
Після нагородження Еліна поділила емоції радості разом із українськими фанатами, які заповнили трибуни в Чикаго. Уболівальники протягом усієї зустрічі палко підтримували тенісистку. Світоліна зробила декілька світлин із новим титулом, а на її спині був український прапор.
- Наступний турніру Світоліної – Відкритий чемпіонат США (US Open). Перша ракетка України стартує матчем проти Ребекки Маріно з Канади (30 серпня).
Світоліна перемогла у Чикаго / Фото instagram.com/elisvitolina
Українці підтримали Світоліну з трибун / Фото instagram.com/elisvitolina
Світоліна – Корне відеоогляд матчу