Український боксер витримав зухвалий погляд топового американця: відео пекельної дуелі

У ніч з 7 на 8 січня у Вашінгтоні відбудеться бій між українцем Кареном Чухаджяном та американцем Джароном Еннісом. Напередодні поєдинку боксери провели традиційну битву поглядів та процедуру зважування.

Поєдинок між українським боксером Кареном Чухаджяном та п'ятим номером рейтингу BoxRec Джароном Еннісом обіцяє бути дуже цікавим. Більшість експертів віддає перевагу американському проспекту, проте наш співвітчизник налаштований підготувати сюрприз для суперника.

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Пекельна дуель поглядів

Напередодні поєдинку опоненти провели традиційну дуель поглядів та процедуру зважування.

На вагах український боксер показав 66,3 кілограми, а Джарон був дещо легшим – 66 кілограмів.

Під час битви поглядів боксери влаштували справжнє шоу. Джарон, який схоже спіймав зірку, зухвало підійшов до українця і зверхнім поглядом намагався вивести Карена з рівноваги. Втім, наш боксер, який вийшов із синьо-жовтим прапором, витримав погляд американця, змусивши його першим відвести очі.

Відео дуелі поглядів Чухаджяна і Енніса

Нагадаємо, що бій Чухаджяна та Енніса відбудеться в ніч на 8 січня в андеркарді поєдинку Джервонта Девіс – Ектор Луїс Гарсія.