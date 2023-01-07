Поєдинок між українським боксером Кареном Чухаджяном та п'ятим номером рейтингу BoxRec Джароном Еннісом обіцяє бути дуже цікавим. Більшість експертів віддає перевагу американському проспекту, проте наш співвітчизник налаштований підготувати сюрприз для суперника.

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Пекельна дуель поглядів

Напередодні поєдинку опоненти провели традиційну дуель поглядів та процедуру зважування.

На вагах український боксер показав 66,3 кілограми, а Джарон був дещо легшим – 66 кілограмів.

Під час битви поглядів боксери влаштували справжнє шоу. Джарон, який схоже спіймав зірку, зухвало підійшов до українця і зверхнім поглядом намагався вивести Карена з рівноваги. Втім, наш боксер, який вийшов із синьо-жовтим прапором, витримав погляд американця, змусивши його першим відвести очі.

Відео дуелі поглядів Чухаджяна і Енніса

That stare down @JaronEnnis & Karen Chukhadzhian are ready to duel in DC for the Interim IBF Title #EnnisChukhadzhian#DavisGarcia Weigh-in: https://t.co/s2PbIoE6NH pic.twitter.com/QfyqX5h0BP — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 6, 2023

Нагадаємо, що бій Чухаджяна та Енніса відбудеться в ніч на 8 січня в андеркарді поєдинку Джервонта Девіс – Ектор Луїс Гарсія.