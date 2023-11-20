Заявка на успішний сезон: Дудченко виграв контрольний спринт у Контіолагті

У фінському Контіолагті відбулася друга контрольна гонка в межах підготовки до наступаючого сезону Кубка світу. Перемогу здобув українець Антон Дудченко.

Український біатлоніст Антон Дудченко став переможцем спринтерської контрольної гонки, в якій взяли участь спортсмени зі збірних Фінляндії, Казахстану та України. Гонка відбулася у фінському Контіолагті.

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Секретом успіху Дудченка стала чиста стрільба. 26-річний біатлоніст закрив усі 10 мішеней та показав найкращий результат. Всього в гонці взяли участь 34 атлети.

У топ-15 забігли четверо українців

Компанію Антону на п'єдесталі пошани склали Теро Сеппяля та Якко Ранта, які стабільно представляють Фінляндію на Кубку світу. Обидва припустилися однієї хиби на стрільбі стоячи.

Серед українців у топ-15 також забігли Роман Боровик, Віталій Мандзин та Дмитро Грущак. Боровик відпрацював без промахів, а Мандзин та Грузак не закрили відповідно дві та одну мішені на стрільбі стоячи.

Контрольний спринт. Чоловіки

1. Антон Дудченко (Україна) – 25.56,9 (0+0)

2. Теро Сеппяля (Фінляндія) – 3,4 (0+0)

3. Яакко Ранта (Фінляндія) – 26,4 (0+1)

8. Роман Боровик (Україна) – 1.06,2 (0+0)

11. Віталій Мандзин (Україна) – 1.25,1 (0+2)

15. Дмитро Грущак (Україна) – 1.50,0 (0+1)

16. Богдан Борковський (Україна) – 2.03,4 (2+0)

21. Руслан Ткаленко (Україна) – 2.27,9 (0+3)

Нагадаємо, перший контрольний спринт у Контіолагті виграв українець Денис Насико

Новий біатлонний сезон стартує 25 листопада одиночною і класичною змішаними естафетами в межах першого етапу Кубка світу у шведському Естерсунді. Остання гонка сезону відбудеться 17 березня 2024 року в канадському Кенморі.