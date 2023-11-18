Український біатлоніст Денис Насико став переможцем контрольної гонки, в якій взяли участь спортсмени зі збірних Фінляндії, Казахстану та України. Гонка відбулася у фінському Контіолагті.

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Секретом успіху Насика стала чиста стрільба. 28-річний біатлоніст закрив усі 10 мішеней та показав найкращий результат. Всього в гонці взяли участь 43 атлети.

У топ-10 забігли троє українців

Компанію Денису на п'єдесталі пошани склали Якко Ранта та Туомас Хар’юла, які стабільно представляють Фінляндію на Кубку світу. Обидва припустилися однієї хиби на стрільбі стоячи.

Серед українців у топ-10 також забігли Артем Тищенко та Богдан Цимбал. Тищенко відпрацював без промахів, а Цимбал не закрив дві мішені на стрільбі стоячи.

Контрольна гонка. Чоловіки

1. Денис Насико (Україна) – 27:31.3 (0+0)

2. Якко Ранта (Фінляндія) – 3.0 (0+1)

3. Туомас Хар’юла (Фінляндія) – 13.5 (0+1)

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6. Артем Тищенко (Україна) – 29.7 (0+0)

9. Богдан Цимбал (Україна) – 55.3 (0+2)

13. Артем Прима (Україна) – 1:05.4 (3+0)

14. Тарас Лесюк (Україна) – 1:07.5 (0+3)

15. Роман Боровик (Україна) – 1:14.1 (0+0)

Новий біатлонний сезон стартує 25 листопада одиночною і класичною змішаними естафетами в межах першого етапу Кубка світу у шведському Естерсунді. Остання гонка сезону відбудеться 17 березня 2024 року в канадському Кенморі.