Український біатлоніст Антон Дудченко став переможцем спринтерської контрольної гонки, в якій взяли участь спортсмени зі збірних Фінляндії, Казахстану та України. Гонка відбулася у фінському Контіолагті.
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Секретом успіху Дудченка стала чиста стрільба. 26-річний біатлоніст закрив усі 10 мішеней та показав найкращий результат. Всього в гонці взяли участь 34 атлети.
У топ-15 забігли четверо українців
Компанію Антону на п'єдесталі пошани склали Теро Сеппяля та Якко Ранта, які стабільно представляють Фінляндію на Кубку світу. Обидва припустилися однієї хиби на стрільбі стоячи.
Серед українців у топ-15 також забігли Роман Боровик, Віталій Мандзин та Дмитро Грущак. Боровик відпрацював без промахів, а Мандзин та Грузак не закрили відповідно дві та одну мішені на стрільбі стоячи.
Контрольний спринт. Чоловіки
1. Антон Дудченко (Україна) – 25.56,9 (0+0)
2. Теро Сеппяля (Фінляндія) – 3,4 (0+0)
3. Яакко Ранта (Фінляндія) – 26,4 (0+1)
8. Роман Боровик (Україна) – 1.06,2 (0+0)
11. Віталій Мандзин (Україна) – 1.25,1 (0+2)
15. Дмитро Грущак (Україна) – 1.50,0 (0+1)
16. Богдан Борковський (Україна) – 2.03,4 (2+0)
21. Руслан Ткаленко (Україна) – 2.27,9 (0+3)
Новий біатлонний сезон стартує 25 листопада одиночною і класичною змішаними естафетами в межах першого етапу Кубка світу у шведському Естерсунді. Остання гонка сезону відбудеться 17 березня 2024 року в канадському Кенморі.