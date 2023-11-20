Украинский биатлонист Антон Дудченко стал победителем спринтерской контрольной гонки, в которой приняли участие спортсмены из сборных Финляндии, Казахстана и Украины. Гонка прошла в финском Контиолахти.

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Секретом успеха Дудченко стала чистая стрельба. 26-летний биатлонист закрыл все 10 мишеней и показал лучший результат. Всего в гонке приняли участие 34 атлета.

В топ-15 забежали четверо украинцев

Компанию Антону на пьедестале почета составили Теро Сеппяля и Якко Ранта, стабильно представляющие Финляндию на Кубке мира. Оба допустили один недостаток на стрельбе стоя.

Среди украинцев в топ-15 забежали Роман Боровик, Виталий Мандзын и Дмитрий Грущак. Боровик отработал без промахов, а Мандзын и Грузак не закрыли соответственно две и одну мишени на стрельбе стоя.

Контрольный спринт. Мужчины

1. Антон Дудченко (Украина) – 25.56,9 (0+0)

2. Теро Сеппяля (Финляндия) – 3,4 (0+0)

3. Яакко Ранта (Финляндия) – 26,4 (0+1)

8. Роман Боровик (Украина) – 1.06,2 (0+0)

11. Виталий Мандзын (Украина) – 1.25,1 (0+2)

15. Дмитрий Грущак (Украина) – 1.50,0 (0+1)

16. Богдан Борковский (Украина) – 2.03,4 (2+0)

21. Руслан Ткаленко (Украина) – 2.27,9 (0+3)

Напомним, первый контрольный спринт в Контиолахти выиграл украинец Денис Насыко.

Новый биатлонный сезон стартует 25 ноября одиночной и классической смешанными эстафетами в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Последняя гонка сезона состоится 17 марта 2024 года в канадском Кенморе.