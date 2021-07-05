У черзі до лікаря понад пів сотні пацієнтів
Зінченко профінансував приїзд в Україну німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Візит присвятили до Євро-2020.
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Повідомляється, що упродовж тижня Екснер буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями. У черзі до лікаря понад пів сотні пацієнтів.
Хірур обрав для лікування тих людей, яким втручання найбільш необхідне.
Екснер приїхав в Україну 13 раз і вперше майже за 2 роки.