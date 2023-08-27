Зачаровані перемогою: кохана Мессі переплутала Лео із Альбою і ледь не поцілувала його – відео

Жорді Альба міг потрапити у скандальний епізод. Футболіст непорозумівся із дружиною свого партнера по команді.

Дружина Ліонеля Мессі ледь не сконфузилась. Кохана аргентинця була близька до поцілунку із його одноклубником у Інтер Маямі, пише 24 Канал.

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Антоннела Рокуццо, "половинка" багаторазового володаря "Золотого м'яча" могла вляпатись у неприємності, проте все обійшлося кумедною несподіванкою. Після фіналу Кубка ліг, у якому Інтер Маямі серії післяматчевих пенальті перестріляв Нешвілл, що дозволило Мессі завоювати свій перший трофей у складі "чапель", стався абсурдний епізод. Дружина аргентинця після фінального свистка опинилась на полі, аби привітати свого чоловіка із тріумфом, тоді і трапилась "комедія".

Антоннела кинулась в обійми партнера Ліонеля по команді Жорді Альби, переплутавши іспанця зі своїм нареченим. Така витівка Рокуццо викликала шок у захисника, оскільки вона намагалась поцілувати Альбу, проте миттєво збагнула свою помилку. Обидвоє посміялись із ситуації і врешті-решт уже по дружньому обнялися та привітали одне одного із тріумфом.

Відео ситуації:

Нагадаємо, що Мессі уже встиг дебютувати і у самій МЛС та забив перший гол у північноамериканській лізі. Таким чином, Інтер Маямі, із аргентинцем у складі, не знає гіркоти поразки уже 9 матчів поспіль. Ліонель, у свою чергу, у дев'яти зустрічах у футболці "чапель" забив уже 11 м'ячів та віддав 3 асисти.