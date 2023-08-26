ФІФА відсторонила Луїса Рубіалеса від обов'язків. Футболісти іспанської збірної досягли бажаного.
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Спільними зусиллями
Жіноча збірна "Фурії Роха" перемогла у фіналі Мундіалю-2023 збірну Англії (1:0). завдяки чому вперше у своїй історії підняла Кубок світу над головою. Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалем був на стільки приголомшений тріумфом своєї країни, що пустився берега. Очільник поцілував у губи гравчиню іспанської збірної Дженні Ермосо, що ,звичайно ж, розгорнуло гучний скандал.
Луїс Рубіалес з футболісткою збірної Іспанії / twitter.com/RMadridistaReal
Футболісти "Фурії Роха" (як чоловіки, так і жінки) влаштували бойкот після інциденту, відмовившись захищати кольори своєї національної збірної, допоки Рубіалес буде президентом Федерації футболу Іспанії, та от сам 45-річний очільник не збирався покидати свій пост.
ФІФА, у свою чергу, відкрила дисциплінарне провадження і розслідуватиме поведінку Рубіалеса. У суботу, 26-го серпня, Міжнародна федерація футболу відсторонила президента Іспанської Федерації футболу від виконання своїх обов'язків. Тимчасова дискваліфікація Луїса поширюється як на національний, так і на міжнародний рівень.
До того ж рішення про відсторонення діятиме мінімум 90 днів. За цей час світова організація продовжить розслідування скандального інциденту, а крім цього, Рубіалесу та його представникам буде заборонено контактувати з Дженні Ермосо та її оточенням. Все зроблено для того, аби захистити права футболістки.
Відео скандального епізоду: