Дружина Дзюби готується до розлучення після скандалу з інтимним відео
Після того, як футболіста Артема Дзюбу відрахували з національної збірної, про свій намір подати на розлучення заявила його законна дружина Христина.
Як повідомляє видання dni.ru, дівчина, яка близько спілкується з дружиною спортсмена, заявила, що Христина сильно образилася на Артема. За словами подруги, вона більше не може терпіти глузування з боку Дзюби і не хоче залишатися жертвою.
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"Найбільше їй неприємно, що вся країна вже знає, якою вона виглядає дурепою", – розповіла дівчина.
Також друзі футболіста зізналися, що після публікації скандального ролика відносини в його родині стали значно більш напруженими.
Що відомо про скандал з інтимним відео Дзюби
- У суботу, 7 листопада, в мережі було опубліковано відео, на якому форвард збірної Росії та "Зеніту" Роман Дзюба займається мастурбацією. Відео стало надзвичайно популярним.
- Згодом виявилося, що відео – з телефону самого Дзюби. І воно було знято ще у 2019 році. До зловмисників відео потрапило завдяки тому, що вони зламали його телефон та отримали до нього доступ.
- Артем Дзюба одразу відчув "народну любов" після того, як відео злили в мережу. Йому довелося майже одразу закрити доступ до свого профілю в інстаграмі.
- В неділю, 8 листопада, фанати "Зеніту", за який виступає Дзюба, присвятили йому банер з написом "В історію важко потрапити, але легко вляпатися". Ця фраза належить сатирику Михайлу Жванецькому, який помер 6 листопада.
- Окрім того, Дзюбу позбавили капітанської пов'язки в "Зеніті". Однак на гру проти "Краснодара" він таки вийшов.
- Пікантності ситуації додав той факт, що на задньому фоні розпізнали голос телеведучої Марії Орзул. Пару одного разу помітили разом. Хоча обоє на той час були в офіційних стосунках. Орзул після цього розвелася з чоловіком, а Дзюба таки залишився з дружиною.
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