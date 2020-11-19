Після того, як футболіста Артема Дзюбу відрахували з національної збірної, про свій намір подати на розлучення заявила його законна дружина Христина.

Як повідомляє видання dni.ru, дівчина, яка близько спілкується з дружиною спортсмена, заявила, що Христина сильно образилася на Артема. За словами подруги, вона більше не може терпіти глузування з боку Дзюби і не хоче залишатися жертвою.

Дивіться також У Дзюби вимагали 5 мільйонів доларів за інтимне відео, справою займається ФСБ

"Найбільше їй неприємно, що вся країна вже знає, якою вона виглядає дурепою", – розповіла дівчина.

Також друзі футболіста зізналися, що після публікації скандального ролика відносини в його родині стали значно більш напруженими.

До слова. У шлюбі у Артема і Христини народилися двоє синів, старший з яких у 2020 році пішов у перший клас.

Що відомо про скандал з інтимним відео Дзюби