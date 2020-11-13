Російський футболіст Артем Дзюба став жертвою шантажиста. У нього вимагали 5 мільйонів доларів за те, щоб не публікувати його інтимне відео. Коли гравець відмовився, відео було розміщене в інтернеті.

За те, щоб інтимне відео з Артемом Дзюбою не потрапило в інтернет, в нього вимагали 5 мільйонів доларів. Футболіст зустрівся зі своїм шантажистом. І навіть записав з ним розмову. Але платити відмовився, повідомляє видання "Фонтанка". Саме після цієї зустрічі відео і було опубліковане.

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За даними журналістів, Дзюба відмови з двох причин – сума була занадто великою і гарантії того, що відео не буде опубліковано після того, як гроші будуть заплачені, теж не було.

Тепер же справою зайнялося ФСБ. До правоохоронців, за даними "Фонтанки", Дзюба звернувся неофіційно, через губернатора Тульської області Олексія Дюміна. Це – колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна. Але саме він допоміг Дзюбі, прилаштувавши його в тульський "Арсенал", де гравець "перезапустив" кар'єру.

Що відомо про скандал з інтимним відео Дзюби