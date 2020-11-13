У Дзюби вимагали 5 мільйонів доларів за інтимне відео, справою займається ФСБ
Російський футболіст Артем Дзюба став жертвою шантажиста. У нього вимагали 5 мільйонів доларів за те, щоб не публікувати його інтимне відео. Коли гравець відмовився, відео було розміщене в інтернеті.
За те, щоб інтимне відео з Артемом Дзюбою не потрапило в інтернет, в нього вимагали 5 мільйонів доларів. Футболіст зустрівся зі своїм шантажистом. І навіть записав з ним розмову. Але платити відмовився, повідомляє видання "Фонтанка". Саме після цієї зустрічі відео і було опубліковане.
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За даними журналістів, Дзюба відмови з двох причин – сума була занадто великою і гарантії того, що відео не буде опубліковано після того, як гроші будуть заплачені, теж не було.
Тепер же справою зайнялося ФСБ. До правоохоронців, за даними "Фонтанки", Дзюба звернувся неофіційно, через губернатора Тульської області Олексія Дюміна. Це – колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна. Але саме він допоміг Дзюбі, прилаштувавши його в тульський "Арсенал", де гравець "перезапустив" кар'єру.
Що відомо про скандал з інтимним відео Дзюби
- У суботу, 7 листопада, в мережі було опубліковано відео, на якому форвард збірної Росії та "Зеніту" Роман Дзюба займається мастурбацією. Відео стало надзвичайно популярним. А на самого футболіста навалився шквал критики в соцмережах. Тож йому навіть довелося закрити доступ до коментарів на своїй сторінці.
- Згодом виявилося, що відео – з телефону самого Дзюби. І воно було знято ще у 2019 році. До зловмисників відео потрапило завдяки тому, що вони зламали його телефон та отримали до нього доступ.
- Пікантності ситуації додав той факт, що на задньому фоні розпізнали голос телеведучої Марії Орзул. Пару одного разу помітили разом. Хоча обоє на той час були в офіційних стосунках. Орзул після цього розвелася з чоловіком, а Дзюба таки залишився з дружиною.
- Після оприлюднення відео Дзюбу вирішили не викликати до збірної Росії, хоча він капітан команди. А в "Зеніті" в нього відібрали капітанську пов'язку, яле на матч він вийшов.
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