Жена Дзюбы готовится к разводу после скандала с интимным видео
После того, как футболиста Артема Дзюбу отчислили из сборной, о своем намерении подать на развод заявила его законная жена Кристина.
Как сообщает издание dni.ru, девушка, которая близко общается с женой спортсмена, заявила, что Кристина сильно обиделась на Артема. По словам подруги, она больше не может терпеть насмешки со стороны Дзюбы и не хочет оставаться жертвой.
Смотрите также В Дзюбы требовали 5 миллионов долларов за интимное видео, делом занимается ФСБ
"Больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой", – рассказала девушка.
Также приятели футболиста признались, что после публикации скандального ролика отношения в его семье стали намного напряженными.
Что известно о скандале с интимным видео Дзюбы
- В субботу, 7 ноября, в сети было опубликовано видео, на котором форвард сборной России и "Зенита" Роман Дзюба занимается мастурбацией. Видео стало чрезвычайно популярным.
- Впоследствии оказалось, что видео – с телефона самого Дзюбы. И оно было снято еще в 2019 году. К злоумышленникам видео попало благодаря тому, что они вломали его телефон и получили к нему доступ.
- Артем Дзюба сразу почувствовал "народную любовь" после того, как видео слили в сеть. Ему пришлось почти сразу закрыть доступ к своему профилю в Инстаграме.
- В воскресенье, 8 ноября, фанаты "Зенита", за который выступает Дзюба, посвятили ему баннер с надписью "В историю трудно попасть, но легко вляпаться". Эта фраза принадлежит сатирику Михаилу Жванецкому, который умер 6 ноября.
- Кроме того, Дзюбу лишили капитанской повязки в "Зените". Однако на игру против "Краснодара" он таки вышел.
- Пикантности ситуации добавил тот факт, что на заднем фоне распознали голос телеведущей Марии Орзул. Пару однажды заметили вместе. Хотя оба в то время были в официальных отношениях. Орзул после этого развелась с мужем, а Дзюба таки остался с женой.
Поделиться новостью