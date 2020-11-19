После того, как футболиста Артема Дзюбу отчислили из сборной, о своем намерении подать на развод заявила его законная жена Кристина.

Как сообщает издание dni.ru, девушка, которая близко общается с женой спортсмена, заявила, что Кристина сильно обиделась на Артема. По словам подруги, она больше не может терпеть насмешки со стороны Дзюбы и не хочет оставаться жертвой.

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"Больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой", – рассказала девушка.

Также приятели футболиста признались, что после публикации скандального ролика отношения в его семье стали намного напряженными.

К слову. В браке у Артема и Кристины родились двое сыновей, старший из которых в 2020 году пошел в первый класс.

Что известно о скандале с интимным видео Дзюбы