Дружина Берінчика плакала під час бою, коли українцю розбили ніс: щемливі фото
Джерело:24 канал
Український боксер Денис Берінчик 18-го грудня переміг Ісу Чанієва. На поєдинку Дениса була присутня його дружина Ліана та донька Мадіна. Під час бою дружина боксера не стримувала емоцій.
Дружина Берінчика заплакала після 5-го раунду
Берінчик і Чанієв від старту бою влаштували "зарубу" в ринзі та пропускали багато ударів по обличчю. Унаслідок цього після 5-го раунду в Дениса Сильно кровоточив ніс.
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Здавалося, що в Берінчика був зламаний ніс, але непереможний українець продовжив поєдинок.
Денис Берінчик після 5-го раунду / Скриншот трансляції бою
Через закривавлене обличчя Дениса не витримала його кохана Ліана. Вона розплакалася на трибунах, тримаючи на колінах маленьку донечку.
Дружина Берінчика плакала під час бою / Скриншот трансляції бою
Дружина Берінчика плакала під час бою / Скриншот трансляції бою
Берінчик переміг Чанієва
- Денис Берінчик вкотре влаштував шоу, виїхавши на машині на бій проти Іси Чанієва. Росіянин став 16-м суперником для Дениса на професійному ринзі.
- 33-річний українець успішно провів 6-й захист поясу WBO International, здобувши перемогу рішенням суддів.
- Після бою Олександр Красюк, промоутер Берінчика, заявив, що Денис іде за титулом.