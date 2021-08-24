Дружина Андрія Шевченка сконфузилася з Днем Незалежності України: фото

Дружина колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка американська модель Крістен Пазік заздалегідь привітала Україну з Днем Незалежності.

43-річна Пазік привітала всіх зі святом 23 серпня, розмістивши відповідну картинку у себе в інстаграмі.

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Крістен Пазік заздалегідь привітала з Днем Незалежності / Скріншот

Крістен навіть не звернула увагу, що на листівці стояла дата "24 серпня". Через кілька годин дружина Шевченка зрозуміла, що допустила помилку і привітала українців з Днем Прапора.

"Ймовірно, я привітала раніше, ніж треба. З днем Прапора України", – написала дружина колишнього тренера української збірної з футболу.



Крістен Пазік виправила свою помилку / Скріншот

Що відомо про Пазік та Шевченко