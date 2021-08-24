43-летняя Пазик поздравила всех с праздником 23 августа, разместив соответствующую картинку у себя в инстаграме.
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Кристен Пазик заранее поздравила с Днем Независимости / Скриншот
Кристен даже не обратила внимание, что на открытке стояла дата "24 августа". Через несколько часов жена Шевченко поняла, что допустила ошибку, и поздравила украинцев с Днем Флага.
"Вероятно, я поздравила раньше, чем нужно. С днем Флага Украины", – написала жена бывшего тренера украинской сборной по футболу.
Кристен Пазик исправила свою ошибку / Скриншот
Что известно о Пазик и Шевченко
- Кристен Пазик – американская и британская модель.
- Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджио Армани в 2002 году, а через два года сыграли свадьбу в Вашингтоне.
- У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер.