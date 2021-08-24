43-летняя Пазик поздравила всех с праздником 23 августа, разместив соответствующую картинку у себя в инстаграме.

Смотрите также УАФ официально нашла замену Петракову в сборной Украины



Кристен Пазик заранее поздравила с Днем Независимости / Скриншот

Кристен даже не обратила внимание, что на открытке стояла дата "24 августа". Через несколько часов жена Шевченко поняла, что допустила ошибку, и поздравила украинцев с Днем Флага.

"Вероятно, я поздравила раньше, чем нужно. С днем Флага Украины", – написала жена бывшего тренера украинской сборной по футболу.



Кристен Пазик исправила свою ошибку / Скриншот

Что известно о Пазик и Шевченко