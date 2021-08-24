Спеціаліст замінить Олександра Петракова, який став виконуючим обов'язки наставником національної збірної України.

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Єзерський буде поєднувати роботу в збірних U-17/18 і U-19.

Коли Єзерський приступить до роботи

Навчально-тренувальний збір і два товариські поєдинки за участю цієї збірної заплановані на період з 30 серпня по 7 вересня. Вся ця робота буде присвячена підготовці команди до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-19), який пройде в Польщі з 6-го по 12 жовтня.

Там, крім команди господарів, збірна України зіграє з Фінляндією і Мальтою. Згідно з регламентом, володарі двох перших місць у квартетах цього раунду і найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця за результатами матчів з першими і другими командами, приєднаються до Португалії в еліт-раунді кваліфікації.

Там будуть виступати 28 збірних, розбитих на сім груп, переможці яких на Євро-2022 складуть компанію Словаччині.