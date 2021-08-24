43-річна Пазік привітала всіх зі святом 23 серпня, розмістивши відповідну картинку у себе в інстаграмі.
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Крістен Пазік заздалегідь привітала з Днем Незалежності / Скріншот
Крістен навіть не звернула увагу, що на листівці стояла дата "24 серпня". Через кілька годин дружина Шевченка зрозуміла, що допустила помилку і привітала українців з Днем Прапора.
"Ймовірно, я привітала раніше, ніж треба. З днем Прапора України", – написала дружина колишнього тренера української збірної з футболу.
Крістен Пазік виправила свою помилку / Скріншот
Що відомо про Пазік та Шевченко
- Крістен Пазік – американська і британська модель.
- Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграли весілля в Вашингтоні.
- У пари четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер.