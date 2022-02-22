Довелося використати грілку: фінський лижник відморозив собі пеніс під час гонки на Олімпіаді

Під час олімпійського марафону у чоловічих перегонах сталася неприємна ситуація з фінським лижником Ремі Ліндхольмом. Спортсмен під час гонки відморозив собі пеніс.

Лижник: Біль був нестерпним

Організатори змагань дещо скоротили марафон. Замість 50 кілометрів, лижники додали дистанцію у 28 кілометрів.

До речі Російська лижниця порівняла своїх вболівальників із тваринами

Мас-старт "обрізали" через складні погодні умови у Пекіні.

Схоже, що фінський спортсмен легковажно поставився до свого утеплення під час старту. Ліндхольм біг під крижаним вітром, що призвело до того, що його пеніс замерз удруге після аналогічного інциденту в Руці минулого року.

Ви можете здогадатися, яка частина тіла виявилася трохи замороженою, коли я фінішував. Це було одне з найгірших змагань у моєму житті,

– заявив фін.

"На дистанції я просто боровся. Коли після фінішу моє тіло почало зігріватися, біль був нестерпним. Щоб відігріти пеніс, мені довелося використати грілку", – сказав лижник.

Попри нестерпний біль та холод фін фінішував 28-м серед 59 учасників. На подолання дистанції він витратив 1 годину та 15 хвилин.

Олімпійським чемпіоном у марафоні став спортсмен ОКР Олександр Большунов, "срібло" в Івана Якимушкіна, а "бронза" дісталася норвежцю Сімену Хегстаду Крюгеру. Україна не брала участі у цій дисципліні.