Лыжник: Боль была невыносимой
Организаторы соревнований несколько сократили марафон. Вместо 50 километров, лыжники преодолевали дистанцию в 28 километров.
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Масс-старт "обрезали" из-за сложных погодных условий в Пекине.
Похоже, что финский спортсмен легкомысленно отнесся к своему утеплению во время старта. Линдхольм бежал под ледяным ветром, что привело к тому, что его пенис замерз во второй раз после аналогичного инцидента в Руке в прошлом году.
Вы можете догадаться, какая часть тела оказалась немного замороженной, когда я финишировал. Это было одно из худших соревнований в моей жизни,
– заявил фин.
"На дистанции я просто боролся. Когда после финиша мое тело начало согреваться, боль была невыносимой. Чтобы отогреть пенис, мне пришлось использовать грелку", – сказал лыжник.
Несмотря на невыносимую боль и холод фин финишировал 28-м среди 59 участников. На преодоление дистанции он потратил 1 час и 15 минут.