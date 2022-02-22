Лижник: Біль був нестерпним
Організатори змагань дещо скоротили марафон. Замість 50 кілометрів, лижники додали дистанцію у 28 кілометрів.
До речі Російська лижниця порівняла своїх вболівальників із тваринами
Мас-старт "обрізали" через складні погодні умови у Пекіні.
Схоже, що фінський спортсмен легковажно поставився до свого утеплення під час старту. Ліндхольм біг під крижаним вітром, що призвело до того, що його пеніс замерз удруге після аналогічного інциденту в Руці минулого року.
Ви можете здогадатися, яка частина тіла виявилася трохи замороженою, коли я фінішував. Це було одне з найгірших змагань у моєму житті,
– заявив фін.
"На дистанції я просто боровся. Коли після фінішу моє тіло почало зігріватися, біль був нестерпним. Щоб відігріти пеніс, мені довелося використати грілку", – сказав лижник.
Попри нестерпний біль та холод фін фінішував 28-м серед 59 учасників. На подолання дистанції він витратив 1 годину та 15 хвилин.