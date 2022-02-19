Степанова: Зоопарк з екзотичними тваринами

Російська спортсменка здобула золоту нагороду Оліміади-2022 у складі естафети. Після своїх виступів у Пекіні вона дозволила різкі висловлювання на адресу осіб, які її критикують.

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Це вам присвячується, яскраві представники інтернет-фауни: тролі та хейтери! У себе в мікроблогах я вас майже витравила. Але на різних популярних сайтах, включаючи цей, ви ще почуваєтеся як камчатський ведмідь у заповіднику – впевненими у власному праві та без побоювання,

– заявила росіянка.

"Мені, мабуть, пощастило, у реальному житті мені не зустрічалися люди, які хейтять. Тому дивлюся на таких в інтернеті – як у зоопарк з екзотичними тваринами ходжу. Що змушує анонімних персонажів день за днем ​​вправлятися у потоках грубості та жовчі? Особливо коли ти нікого сама не лаєш, не обзиваєш і ні на кого не нападаєш?" – сказала Степанова.

Вероніка Степанова: що відомо