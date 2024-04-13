Гол Довбика у ворота Атлетіко став ювілейним для українських легіонерів у Ла Лізі

Форвард Жирони Артем Довбик продовжує радувати результативною грою у чемпіонаті Іспанії. Уродженець Черкас не тільки очолив список бомбардирів Ла Ліги, але й забив знаковий гол для українців.

У суботу, 13 квітня, відбувся матч 31-го туру Ла Ліги, в якому Атлетіко обіграло Жирону з рахунком 3:1. У складі каталонців голом відзначився Артем Довбик.

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Нове досягнення Довбика

На 4-й хвилині матчу українець скористався пасом партнера по команді та забив свій 17-й гол у поточному чемпіонаті. Форвард Жирони очолив гонку бомбардирів. Проте це не єдине досягнення Артема.

26-річний футболіст забив ювілейний 40-й гол українських легіонерів у Ла Лізі. До речі, Довбик лідирує і в списку бомбардирів серед українців, які грали у чемпіонаті Іспанії

Усі голи українців у Ла Лізі

Артем Довбик (Жирона) – 17 Віктор Циганков (Жирона) – 9 Артем Кравець (Гранада) – 5 Євген Коноплянка (Севілья) – 4 Роман Яремчук (Валенсія) – 3 Олександр Яковенко (Малага) – 1 Сергій Погодін (Меріда) – 1

Довбик під прицілом грандів