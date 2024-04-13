Гол Довбика у ворота Атлетіко став ювілейним для українських легіонерів у Ла Лізі
Джерело:Sport.ua
Форвард Жирони Артем Довбик продовжує радувати результативною грою у чемпіонаті Іспанії. Уродженець Черкас не тільки очолив список бомбардирів Ла Ліги, але й забив знаковий гол для українців.
У суботу, 13 квітня, відбувся матч 31-го туру Ла Ліги, в якому Атлетіко обіграло Жирону з рахунком 3:1. У складі каталонців голом відзначився Артем Довбик.
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Нове досягнення Довбика
На 4-й хвилині матчу українець скористався пасом партнера по команді та забив свій 17-й гол у поточному чемпіонаті. Форвард Жирони очолив гонку бомбардирів. Проте це не єдине досягнення Артема.
26-річний футболіст забив ювілейний 40-й гол українських легіонерів у Ла Лізі. До речі, Довбик лідирує і в списку бомбардирів серед українців, які грали у чемпіонаті Іспанії
Усі голи українців у Ла Лізі
- Артем Довбик (Жирона) – 17
- Віктор Циганков (Жирона) – 9
- Артем Кравець (Гранада) – 5
- Євген Коноплянка (Севілья) – 4
- Роман Яремчук (Валенсія) – 3
- Олександр Яковенко (Малага) – 1
- Сергій Погодін (Меріда) – 1
Довбик під прицілом грандів
- Нагадаємо, що Артем Довбик проводить лише перший сезон в іспанський Ла Лізі. Форвард посилив Жирону на початку серпня 2023 року. Дніпро-1 отримав за свого лідера 7,75 мільйона євро.
- Результативна гра українського форварда привернула увагу провідних клубів Європи. Експерти прогнозують, що влітку Довбик може змінити клубну прописку. Предметний інтерес до Артема виявляють Барселона, Атлетіко, Челсі та ще низка команд.
- Трансферна вартість форварда становить 30 мільйонів євро.