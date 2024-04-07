Такі виступи "червоно-білих" привертають увагу іменитих клубів до гравців Жирони. Одним з тих на кого полює чимала кількість грандів є український форвард Артем Довбик.

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Ще один претендент на українського форварда

За інформацією іспанського порталу, Барселона в наступне трансферне вікно планує розпрощатися з Робертом Левандовським через його високу зарплату. Якщо каталонцям вдасться вмовити польського форварда залишити клуб, то керівництво "синьо-гранатових" одним із пріоритетних варіантів на його заміну вважає Артема Довбика.

Український нападник вважається найкращим варіантом через сукупність економічного та спортивного факторів. Артему Довбику не потрібен буде час на адаптацію до чемпіонату, він демонструє чудову результативність та економічно є цілком бюджетним для Барселони, адже клаусула футболіста складає 28 мільйонів євро.

Повідомляється, що оточення українського гравця вже проінформоване про зацікавленість "синьо-гранатових".

До слова. Барселоні треба буде виграти серйозну конкуренцію за Артема Довбика. Конкретний інтерес до нього мають також Атлетіко та Челсі, а ще низка клубів спостерігає за прогресом форварда.

Зазначимо, що 26-річний Довбик наразі є найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. У цьому сезоні він відіграв за Жирону 33 матчі, в яких забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.

Наступний поєдинок "червоно-білі" зіграють 13 квітня на виїзді проти Атлетіко Мадрид. Стартовий свисток пролунає о 15:00.