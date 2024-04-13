Атлетіко – Жирона 3:1

Голи: Грізманн, 34 (пенальті), 50 Корреа, 45+6 – Довбик, 4

Атлетіко веде відчайдушну боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Натомість Жирона сподівається вперше у своїй історії потрапити в найпрестижніший єврокубковий турнір, пише 24 Канал.

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Атлетіко поквитався за поразку в першому колі

Жирона швидко відкрила рахунок у матчі. На 4-й хвилині форвард "біло-червоних" Артем Довбик з паса Яна Коуту забив у порожні ворота. Цей гол став 17-м для українця, який очолив бомбардирський рейтинг Ла Ліги.

Відео голу Довбика

Підопічні Сімеоне відігралися на 34-й хвилина. А допомогли їм в цьому футболісти Жирони. Захисник каталонців Мігель Гутьєррес зіграв рукою у власному штрафному майданчику і арбітр без вагань вказав на позначку. Пенальті результативно виконав Антуан Грізманн.

Відео голу Грізманна

У компенсований до першого тайму час "матрацники" вийшли вперед. Анхель Корреа відгукнувся на довгу навісну передачу Морати і головою пробив у нижній кут воріт.

Відео голу Корреа

Гол у роздягальню надав психологічної переваги гравцям Атлетіко. На початку другого тайму Грізманн опинився на ударній позиції та потужно пробив під поперечину.

Відео другого голу Грізманна

На 56-й хвилині зустрічі Довбик мав можливість відквитати один гол. Форвард пробив в один дотик, але м'яч пролетів повз ворота.

У підсумку матч завершився перемогою Атлетіко з рахунком 3:1. Зазначимо, що в першому колі Жирона обіграла Атлетіко з ранком 4:3. Тоді українці голами не відзначались, але Довбик записав на свій рахунок асист.

Турнірне становище команд

Атлетіко скоротив відставання від Жирони до чотирьох балів. Команда Сімеоне займає 4 місце в турнірній таблиці.

Жирона зберегла за собою третю сходинку. Проте в наступних поєдинках команда Мічела немає права на помилку.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Жирона