В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура Ла Лиги, в котором Атлетико обыграло Жирону со счетом 3:1. В составе каталонцев голом отметился Артем Довбик.
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Новое достижение Довбика
На 4-й минуте матча украинец воспользовался пасом партнера по команде и забил свой 17-й гол в текущем чемпионате. Форвард Жироны возглавил гонку бомбардиров. Однако это не единственное достижение Артема.
26-летний футболист забил юбилейный 40-й гол украинских легионеров в Ла Лиге. Кстати, Довбик лидирует и в списке бомбардиров среди украинцев, которые играли в чемпионате Испании
Все голы украинцев в Ла Лиге
- Артем Довбик (Жирона) – 17
- Виктор Цыганков (Жирона) – 9
- Артем Кравец (Гранада) – 5
- Евгений Коноплянка (Севилья) – 4
- Роман Яремчук (Валенсия) – 3
- Александр Яковенко (Малага) – 1
- Сергей Погодин (Мерида) – 1
Довбик под прицелом грандов
- Напомним, что Артем Довбик проводит лишь первый сезон в испанский Ла Лиге. Форвард усилил Жирону в начале августа 2023 года. Днепр-1 получил за своего лидера 7,75 миллионов евро.
- Результативная игра украинского форварда привлекла внимание ведущих клубов Европы. Эксперты прогнозируют, что летом Довбик может сменить клубную прописку. Предметный интерес к Артему проявляют Барселона, Атлетико, Челси и еще ряд команд.
- Трансферная стоимость форварда составляет 30 миллионов евро.