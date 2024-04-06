Гравець збірної України влітку може стати одноклубником Мудрика: що відомо

В англійській Прем'єр-лізі вже найближчим літом може стати на одного нашого земляка більше. У послугах українського легіонера Жирони зацікавлений лондонський Челсі.

Керівництво "синіх" протягом двох останніх років витратило понад 2 мільярди євро на трансферному ринку, проте це не принесло жаданих результатів. Наразі клуб хоче виправити невтішні результати команди та підсилитися забивним нападником.

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У Челсі може з'явитися український дует

Челсі зацікавлений у трансфері форварда Наполі Віктора Осімхена, який є пріоритетною ціллю. Проте цей перехід виглядає вкрай малоймовірним через фінансовий фейр-плей та конкуренцію з боку ПСЖ, який є фаворитом на підписання нігерійця. Тому лондонський клуб розглядає альтернативні варіанти.

Повідомляється, що в шорт-листі Челсі знаходиться форвард іспанської Жирони та збірної України Артем Довбик. Він може перейти у лондонський клуб уже в наступне трансферне вікно. Окрім українця, Челсі вивчає можливість придбати також Віктора Дьйокереша зі Спортінга, Лаутаро Мартінеса з Інтера та Айвена Тоуні з Брентфорда.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв за каталонців 33 матчі, в яких забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося також про інтерес до нападника з боку Барселони та Атлетіко, мадридці наче б то навіть готові запропонувати 30 мільйонів євро, проте з великою ймовірністю ця сума не задовольнить Жирону, яка має намір продовжити контракт із форвардом та покращити особисті умови, чинна угода між сторонами діє до 30 червня 2028 року.

. Наразі лондонський Челсі посідає десяте місце в турнірній таблиці АПЛ та майже напевно не зіграє у єврокубках в сезоні-2024/2025 на відміну від Жирони, яка замикає трійку в Ла Лізі та дуже близька до того, щоб кваліфікуватися вперше в історії в Лігу чемпіонів.