Одними з лідерів колективу є гравці збірної України Артем Довбик і Віктор Циганков. Вони демонструють футбол високого рівня та своїми виступами зацікавили більш статусні колективи.

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Жирона хоче зберегти українців

Уже влітку українці можуть змінити свою клубну прописку. Тож перед каталонцями буде стояти складний вибір – продавати важливих футболістів, на яких є великий попит, чи залишити в команді.

Повідомляється, що Жирона зробила свій вибір – це другий варіант. Головна сенсація іспанського футболу має намір покращити умови контрактів українському дуету та зробить усе можливе, щоб зберегти Артема Довбика та Віктора Циганкова в команді на наступний сезон.

Керівництво клубу дуже сподівається на потрапляння в Лігу чемпіонів, що залучить додаткові гроші в бюджет Жирони. Це дозволить "червоно-білим" не тільки підсилити склад новими футболістами, але й залишити теперішній кістяк команди.

Зазначимо, що чинний контракт Віктора Циганкова діє до 30 червня 2027 року, а Артема Довбика – на 12 місяців більше.

Довідка. У нинішній кампанії за Жирону на рахунку форварда Артема Довбика 15 голів та 7 асистів, у Віктора Циганкова 5 забитих м'ячів та 3 результативні передачі. Наступний поєдинок каталонці зіграють вдома 26 лютого проти Райо Вальєкано, початок зустрічі о 22:00.