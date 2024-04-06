У каталонському клубі влаштували змагання на влучність. У цьому челленджі взяли участь футболісти збірної України Артем Довбик і Віктор Циганков.

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Друга частина серії баттлів між українськими гравцями

Гравцям треба було з лінії воріт відправити м'яч на 11-метрову позначку або бути точнішим за партнера по команді. Футболісти мали для цього лише по дві спроби.

Ніхто з українців не впорався з цим досить складним завданням, проте ближчим до успіху був Віктор Циганков, який виконав майже ідеальні удари.

"Це не моя вправа", – іронічно прокоментував челлендж Довбик.

Баттл українських легіонерів Жирони: дивіться відео

До слова. Це вже другий челлендж, у якому змагалися Довбик і Циганков. Перший виграв центрфорвард, тож наразі між гравцями відновився паритет.

Зазначимо, що свій наступний матч Жирона проведе 13 квітня на виїзді проти Атлетіко Мадрид. Наразі каталонці випереджають майбутнього суперника на 7 очок за 8 турів до завершення чемпіонату, команди посідають третє й четверте місце в турнірній таблиці відповідно.