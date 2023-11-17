Довбик зізнався, чи готовий проміняти Жирону на інший гранд Європи

Артем Довбик не помилився із переходом у Жирону. Середняк Ла Ліги швидко перетворився в одного з грізних суперників для іспанських грандів Барселони та Реала.

Не малий внесок у лідерство Жирони після 13-ти турів іспанської Ла Ліги зробила українська зв'язка Артем Довбик-Віктор Циганков. Футболісти збірної України виконують великий об'єм робити та стали головною забивною силою "червоно-білих".

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Довбик: Якось вже спокійно до цього ставлюся

Свою результативність легіонери Жирони спробують перенести на ключовий матч збірної у відборі до Євро-2024. 20 листопада команда Сергія Реброва прийматиме прямого конкурента за друге місце у групі Італію, у якої ще є один поєдинок у запасі.

Якщо Довбику вдасться продовжити свою результативну серію у синьо-жовтій футболці, то це приверне ще більше уваги зі сторони топових європейських клубів. До Артема вже придивляються міланський Інтер та мадридське Атлетіко.

Перед переходом у Жирону українським форвардом цікавилось італійське Торіно.

Нападник Жирони розповів, як ставиться до таких новин у пресі.

Якось вже спокійно до цього ставлюся. Якщо продовжувати, то все реально, все можливо. Я не дивлюся на ці чутки, тому що зараз у мене є команда, в якій я задоволений. Цей сезон, думаю, для кожного гравця нашої команди буде як вітрина і трамплін, дай Боже, в інші топ-клуби. Але зараз я хочу думати тільки про команду, в якій я виступаю,

– сказав Артем.

Нагадаємо, що перед від'їздом у збірну Довбик забив черговий гол за Жирону у грі проти Райо Вальєкано (2:1). Асистував Артему його земляк Віктор Циганкова.