"Якби ми з Алієвим перейшли": Мілевський кумедно висловився про Довбика та Циганкова в Жироні

Дует українців вражає Ла Лігу цього сезону та веде середняка турніру до Ліги чемпіонів. Проте ексгравець Динамо вважає, що він міг би виступити краще у складі каталонців.

Цього сезону іспанська Жирона стала однією з головних сенсацій у топ-чемпіонатах. Команда Мічела після 18-ти турів у Ла Лізі ділить першу сходинку із Реалом.

До теми Віддав усі гроші на реабілітацію бійцям: скільки Мілевський виручив під час благодійного стріму

Важливу роль у досягненнях каталонського клубу відіграють футболісти збірної України Артем Довбик та Віктор Циганков. В захваті від гри Жирони і легенда Динамо Артем Мілевський.

Форвард провів новорічний стрім, у якому грав у відеоігри та збирав донати, в тому числі на допомогу воїнам ЗСУ. Артем похвалив каталонців, а також згадав про свій дует з Олександром Алієвим.

Дивлюся інколи матчі Жирони. Вони йдуть дуже впевнено, бажаю їм везіння! Радий за Довбика та Циганкова. Якби ми з Алієвим свого часу перейшли в таку команду, то грали б в такий самий футбол. А можливо і в кращий,

– заявив Мілевський.

Читайте також "Жодної проблеми не бачу": Мілевський зробив скандальну заяву щодо російської мови

Нагадаємо, що Артем та Олександр разом виховувались у Динамо та виступали за нього з 2005 по 2010, а також з 2011 по 2013 роки. На двох хлопці забили 117 голів.

Успіхи Жирони у сезоні 2023-2024