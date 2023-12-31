Цього сезону іспанська Жирона стала однією з головних сенсацій у топ-чемпіонатах. Команда Мічела після 18-ти турів у Ла Лізі ділить першу сходинку із Реалом.
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Важливу роль у досягненнях каталонського клубу відіграють футболісти збірної України Артем Довбик та Віктор Циганков. В захваті від гри Жирони і легенда Динамо Артем Мілевський.
Форвард провів новорічний стрім, у якому грав у відеоігри та збирав донати, в тому числі на допомогу воїнам ЗСУ. Артем похвалив каталонців, а також згадав про свій дует з Олександром Алієвим.
Дивлюся інколи матчі Жирони. Вони йдуть дуже впевнено, бажаю їм везіння! Радий за Довбика та Циганкова. Якби ми з Алієвим свого часу перейшли в таку команду, то грали б в такий самий футбол. А можливо і в кращий,
– заявив Мілевський.
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Нагадаємо, що Артем та Олександр разом виховувались у Динамо та виступали за нього з 2005 по 2010, а також з 2011 по 2013 роки. На двох хлопці забили 117 голів.
Успіхи Жирони у сезоні 2023-2024
- каталонська команда виграла 14 з 18-ти матчів у чемпіонаті Іспанії
- Жирона набрала 45 очок, як і Реал, але поступається першим місцем мадридцям через програний очний матч
- лідером атак "червоно-білих" є Артем Довбик, який влітку перебрався з Дніпра-1
- нападник провів 18 матчів, оформивши 11 голів та 5 асистів
- у свою чергу Віктор Циганков взяв участь у 16-ти іграх, на його рахунку по три голи та асисти