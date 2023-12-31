В этом сезоне испанская Жирона стала одной из главных сенсаций в топ-чемпионатах. Команда Мичела после 18 туров в Ла Лиге делит первую строчку с Реалом.

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Важную роль в достижениях каталонского клуба играют футболисты сборной Украины Артем Довбык и Виктор Цыганков. В восторге от игры Жироны и легенда Динамо Артем Милевский.

Форвард провел новогодний стрим, в котором играл в видеоигры и собирал донаты, в том числе в помощь воинам ВСУ. Артем похвалил каталонцев, а также вспомнил свой дуэт с Александром Алиевым.

Смотрю иногда матчи Жироны. Они идут очень уверенно, желаю им везения! Рад за Довбика и Цыганкова. Если бы мы с Алиевым в свое время перешли в такую команду, то играли бы в такой же футбол. А возможно и в лучший,

– заявил Милевский.

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Напомним, что Артем и Александр вместе воспитывались в Динамо и выступали за него с 2005 по 2010 год, а также с 2011 по 2013 годы. На двоих ребята забили 117 голов.

Успехи Жироны в сезоне 2023-2024