Поступився лише феноменальному Роналду: Довбик став одним з найкращих дебютантів Ла Ліги
Джерело:Ivan Quirоs
Форвард Жирони Артем Довбик видав фантастичний сезон в одному з найсильніших чемпіонатів Європи. Українець в дебютному сезоні перевершив досягнення багатьох зірок світового футболу.
У матчі проти Гранади (7:0) Артем Довбик оформив хет-трик та довів свій показник забитих м'ячів до 24. Це дозволило українському нападнику стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.
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Чергове визнання Довбика
Також на рахунку Довбика 8 гольових передач в сезоні Ла Ліги. За системою "гол-пас" Артем набрав 32 бали. У XXI столітті тільки португалець Кріштіану Роналду набрав більше очок у своєму дебютному сезоні 2009/10 за мадридський Реал – 35 (26 голів + 9 асистів).
На рівні Довбика дебютував за Барселону Луїс Суарес. Проте уругваєць поступається за кількістю голів: 32 (16+16).
Позаду українця опинилися польський нападник "блаугранас" Роберт Левандовський, колумбієць Радамель Фалькао та інші знаменитості.
Топ-10 найрезультативніших гравців Ла Ліги у дебютному сезоні
- Кріштіану Роналду (Реал, 2009/10) – 35 результативних дій (26+9);
- Артем Довбик (Жирона, 2023/24) – 32 (24+8);
- Луїс Суарес (Барселона, 2014/15) – 32 (16+16);
- Роберт Левандовський (Барселона, 2022/23) – 30 (23+7);
- Радамель Фалькао (Атлетіко, 2011/12) – 28 (24+4);
- Гарет Бейл (Реал, 2013/14) – 28 (13+15);
- Руд ван Ністелрой (Реал, 2006/07) – 27 (25+2);
- Дієго Форлан (Вільярреал, 2004/05) – 26 (25+1);
- Хав'єр Савіола (Барселона, 2001/02) – 26 (17+9);
- Хамес Родрігес (Реал, 2014/15) – 26 (13+13).
Зазначимо, що влітку український голеадор має значний попит серед грандів європейського футболу. Низка клубів АПЛ, Серії А та Ла Ліги розглядають можливість підписання Довбика. Втім, головний тренер Жирони Мічел сподівається, що "українського Голанда" вдасться затримати ще на сезон, який стане дебютним для каталонців у Лізі чемпіонів.