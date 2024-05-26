Поступився лише феноменальному Роналду: Довбик став одним з найкращих дебютантів Ла Ліги

Форвард Жирони Артем Довбик видав фантастичний сезон в одному з найсильніших чемпіонатів Європи. Українець в дебютному сезоні перевершив досягнення багатьох зірок світового футболу.

У матчі проти Гранади (7:0) Артем Довбик оформив хет-трик та довів свій показник забитих м'ячів до 24. Це дозволило українському нападнику стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

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Чергове визнання Довбика

Також на рахунку Довбика 8 гольових передач в сезоні Ла Ліги. За системою "гол-пас" Артем набрав 32 бали. У XXI столітті тільки португалець Кріштіану Роналду набрав більше очок у своєму дебютному сезоні 2009/10 за мадридський Реал – 35 (26 голів + 9 асистів).

На рівні Довбика дебютував за Барселону Луїс Суарес. Проте уругваєць поступається за кількістю голів: 32 (16+16).

Позаду українця опинилися польський нападник "блаугранас" Роберт Левандовський, колумбієць Радамель Фалькао та інші знаменитості.

Топ-10 найрезультативніших гравців Ла Ліги у дебютному сезоні

Кріштіану Роналду (Реал, 2009/10) – 35 результативних дій (26+9); Артем Довбик (Жирона, 2023/24) – 32 (24+8); Луїс Суарес (Барселона, 2014/15) – 32 (16+16); Роберт Левандовський (Барселона, 2022/23) – 30 (23+7); Радамель Фалькао (Атлетіко, 2011/12) – 28 (24+4); Гарет Бейл (Реал, 2013/14) – 28 (13+15); Руд ван Ністелрой (Реал, 2006/07) – 27 (25+2); Дієго Форлан (Вільярреал, 2004/05) – 26 (25+1); Хав'єр Савіола (Барселона, 2001/02) – 26 (17+9); Хамес Родрігес (Реал, 2014/15) – 26 (13+13).

Зазначимо, що влітку український голеадор має значний попит серед грандів європейського футболу. Низка клубів АПЛ, Серії А та Ла Ліги розглядають можливість підписання Довбика. Втім, головний тренер Жирони Мічел сподівається, що "українського Голанда" вдасться затримати ще на сезон, який стане дебютним для каталонців у Лізі чемпіонів.