У матче против Гранады (7:0) Артем Довбик оформил хет-трик и довел свой показатель забитых мячей до 24. Это позволило украинскому нападающему стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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Очередное признание Довбыка

Также на счету Довбыка 8 голевых передач в сезоне Ла Лиги. По системе "гол-пас" Артем набрал 32 балла. В XXI веке только португалец Криштиану Роналду набрал больше очков в своем дебютном сезоне 2009/10 за мадридский Реал – 35 (26 голов + 9 ассистов).

На уровне Довбика дебютировал за Барселону Луис Суарес. Однако уругваец уступает по количеству голов: 32 (16+16).

Позади украинца оказались польский нападающий "блаугранас" Роберт Левандовский, колумбиец Радамель Фалькао и другие знаменитости.

Топ-10 самых результативных игроков Ла Лиги в дебютном сезоне

Криштиану Роналду (Реал, 2009/10) – 35 результативных действий (26+9); Артем Довбик (Жирона, 2023/24) – 32 (24+8); Луис Суарес (Барселона, 2014/15) – 32 (16+16); Роберт Левандовский (Барселона, 2022/23) – 30 (23+7); Радамель Фалькао (Атлетико, 2011/12) – 28 (24+4); Гарет Бэйл (Реал, 2013/14) – 28 (13+15); Руд ван Нистелрой (Реал, 2006/07) – 27 (25+2); Диего Форлан (Вильярреал, 2004/05) – 26 (25+1); Хавьер Савиола (Барселона, 2001/02) – 26 (17+9); Хамес Родригес (Реал, 2014/15) – 26 (13+13).

Отметим, что летом украинский голеадор пользуется значительным спросом среди грандов европейского футбола. Ряд клубов АПЛ, Серии А и Ла Лиги рассматривают возможность подписания Довбика. Впрочем, главный тренер Жироны Мичел надеется, что "украинского Голанда" удастся задержать еще на сезон, который станет дебютным для каталонцев в Лиге чемпионов.