Перформанс було оцінено: форвард збірної України потрапив до команди тижня в Ла Лізі

У понеділок, 6 листопада, завершився дванадцятий тур іспанської Ла Ліги. За його підсумками статистичний портал WhoScored склав символічну збірну.

Головною подією туру стала зміна лідера в чемпіонаті Іспанії. Реал втратив очки в матчі з Райо Вальєкано, чим скористалася Жирона, яка перемогла Осасуну з рахунком 4:2 та вийшла на перше місце у турнірній таблиці.

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Довбик потрапив у команду тижня Ла Ліги

Героєм тріумфального матчу став Артем Довбик. Його визнали найкращим гравцем зустрічі, у якій він віддав два асисти та забив гол. Після такого перформансу українець довів кількість результативних дій у Ла Лізі до 10, що зробило форварда рекордсменом за цим показником серед українських футболістів у чемпіонаті Іспанії.

За 85 хвилин на полі Довбик зробив чотири удари, один з яких був в площину воріт, також українець 21 раз доторкнувся до м'яча та віддав 10 передач із точністю 77 відсотків.

Такий виступ гарантував форварду місце у збірній туру. Він отримав оцінку – 8.6, вище було оцінено тільки гравця Вільярреала Морено,

Віктор Циганков також отримав досить високу оцінку 7.3, проте цього не вистачило, щоб потрапити до команди тижня.



Довбик потрапив у команду тижня Ла Ліги / інстаграм Whoscored

Зазначимо, що Артем Довбик наразі перебуває на 5 місці у гонці бомбардирів Ла Ліги з 6 забитими м'ячами. Він лише на одне взяття воріт поступається Альваро Мораті, який посідає 2 місце, а лідирує Джуд Беллінгем – на його рахунку 10 голів.

. Наступний матч Жирона зіграє 11 листопада проти Райо Вальєкано. Поєдинок розпочнеться о 15:00.