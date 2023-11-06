Реал – Райо Вальєкано 0:0

Реал підійшов до цього поєдинку у статусу другої команди Ла Ліги та фаворита протистояння. Вже зі старту "вершкові" взяли м'яч під свій тотальний контроль, але небезпечніші моменти виникали ж біля воріт Кепи, пише 24 Канал.

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На початку поєдинку господарі могли втратити одного зі своїх лідерів Беллінгема. Джуд хотів красиво скинути грудьми на партнера по команді, але невдало приземлився на газон, та ще й потім суперник перечепився за ногу зірки Реала. Медичний персонал довго надавав допомогу Беллінгему, який тримався за плече. Родріго навіть пішов розминатись до меж поля, але заміну не знадобилась.

"Вершкові" ж продовжували тиснути на ворота суперника. Чого тільки вартує вихід віч-на-віч від Вальверде, який не зумів переграти голкіпера.

Також декілька моментів мав Вінісіус Жуніор та Хоселу. Однак жоден із моментів так і не закінчився голом.

На перерву команди пішли на нульового рахунку на "Сантьяго Бернабеу".

У другому таймі підопічні Карло Анчелотті продовжували тиснути на ворота Райо Вальєкано. Знову дуже часто у центрі уваги був Вінісіус, який, то створював гострі моменти, то намагався на собі заробити фол у штрафному майданчику гостей. Але суддя проігнорував усі падіння футболістів Реала поблизу воріт суперника.

Хоча деякі із них заслуговували перегляну ВАР, адже захисники Райо трохи зачіпали ноги лівого вінгера.

Дальні удари теж не йшли від господарів та були повз ворота гостей.

За цілий матч Реал завдав у бік володінь суперника аж 22 удари (5 – у рамку воріт). Натомість Райо 4 рази пробило у сторону воріт Кепи, але жоден не влучив у ствір його володінь.

Мадридський клуб провів матч нереалізованих моментів.

Реал розписав нульову домашню мирову із Райо Вальєкано. Це далеко не той результат, який хотіли здобути господарі поля.

Мадридці відпустили на один тур Жирону у лідери Ла Ліги. Після 12-ти турів "Королівський клуб" набрав 29 балів. "Вершкові" встають від нинішнього лідера іспанської першості на 2 очки.

Райо Вальєкано із 18 пунктами продовжує йти 9-м.

Реал – Райо Вальєкано: відеоогляд матчу