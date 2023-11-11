Найрезультативніший українець в Ла Лізі отримав відзнаку від симулятора EA Sports FC 24: відео

У суботу, 11 листопада, Жирона гостюватиме на полі Райо Вальєкано у 13-му турі іспанської Ла Ліги. Напередодні Артем Довбик отримав визнання, яке додасть йому мотивації у майбутній грі.

На одному з тренувань Жирони 26-річний нападник отримав свій подарунок від футбольного симулятора EA Sports FC 24. Артему Довбику подарували персональну картку від EA з рейтингом 83.

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Пам'ятна відзнака для українського форварда

Таку відзнаку форвард збірної України отримав за свою результативну гру у попередньому турі Ла Ліги. Артем відзначився за системою "гол плюс пас" та приніс перемогу Жироні на виїзді над Осасуною 2:4. У тому матчі також забив Віктор Циганков, якому якраз асистував Довбик.

Довбик отримав іменну картку від EA: дивіться відео

Пригадаємо, що завдяки феноменальній грі у минулому матчі форвард потрапив у команду тижня Ла Ліги. Також Довбик став найрезультативнішим українським футболістом в історії іспанського чемпіонату. Артем провів за Жирону 13 матчів (один у Кубку Іспанії), у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти (один у Кубку Короля).

У ЗМІ також з'являється все більше інформації, що результативна гра Довбика привернула увагу топових клубів Європи. У цьому списку вже називають міланський Інтер та мадридське Атлетіко. Зацікавленим клубам доведеться викласти за форварда не менше 30 мільйонів євро.

Адже в Артема, який перебрався у червоно-білу футбольну родину у серпні 2023-го, є чинний контракт із Жироною до кінця червня 2028-го року.

Матч Ла Ліги Райо Вальєкано – Жирона відбудеться 11 листопада о 15:00. Клуб Циганкова та Довбика підходить до цього поєдинку у статусі несподіваного лідера сезону (31 бал). Його суперник із 18 очками йде 9-м у турнірній таблиці першості.