Феноменальний сезон Довбика: усі голи українця в Ла Лізі, які дозволили йому отримати Пічічі

Артем Довбик на початку кампанії-2023/2024 перейшов з Дніпра-1 у Жирону. Він зі старту здобув місце в основному складі в команді, яка стала головною сенсацією Ла Ліги.

26-річний український форвард "біло-червоних" продемонстрував неймовірну результативність у дебютному сезоні в Іспанії, допомігши скромному клубу здобути історичну "бронзу". Він став найкращим бомбардиром не тільки Жирони, а й усього чемпіонату Іспанії.

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Як Довбик здобув нагороду найкращого бомбардира Ла Ліги

На рахунку Артема Довбика – 24 голи. За цим показником, зробивши хет-трик в останньому турі, він обійшов Александера Серлота з Вільярреала – в активі норвезького нападника 23 забиті м'ячі.

Пресслужба Жирони продовжує смакувати успіх свого форварда. Вона опублікувала відео зі всіма голами українця в нинішньому сезоні Ла Ліги.

Дивіться відео зі всіма голами Довбика в чемпіонаті Іспанії-2023/2024

. Артем також зробив 8 асистів у чемпіонаті Іспанії, тож закінчив кампанію Ла Ліги не тільки у статусі найкращого бомбардира, а і гравця з найвищим показником за системою гол плюс пас.

Зазначимо, що Артем Довбик потрапив до символічної збірної вищого дивізіону Іспанії за версією Globe Soccer Awards. Він також претендував на звання найкращого гравця турніру, але цю нагороду отримав Джуд Беллінгем.