Жирона завершила сезон-2023/2024 в Ла Лізі розгромною перемогою над Гранадою. Зокрема за результатами цього матчу Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.
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Довбик поділився емоціями щодо завершенню сезону
У своєму інстаграмі Артем виставив пост, у якому підбив підсумки. В першу чергу, український футболіст подякував команді і вболівальникам за підтримку протягом сезону.
Я хочу подякувати своїй команді за постійну підтримку, а вболівальникам – за їхній неймовірний ентузіазм. Цей сезон був фантастичним, тому що ми були як одна сім'я. Дуже дякую вам за все!
– написав Артем Довбик.
Нагадаємо, що українець отримав Трофей Пічічі за найбільшу кількість забитих голів у Ла Лізі.