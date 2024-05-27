Жирона завершила сезон-2023/2024 в Ла Лізі розгромною перемогою над Гранадою. Зокрема за результатами цього матчу Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

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Довбик поділився емоціями щодо завершенню сезону

У своєму інстаграмі Артем виставив пост, у якому підбив підсумки. В першу чергу, український футболіст подякував команді і вболівальникам за підтримку протягом сезону.

Я хочу подякувати своїй команді за постійну підтримку, а вболівальникам – за їхній неймовірний ентузіазм. Цей сезон був фантастичним, тому що ми були як одна сім'я. Дуже дякую вам за все!

– написав Артем Довбик.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 41 матч, у якому забив 25 голів та відзначився 10-ма результативними передачами.

Нагадаємо, що українець отримав Трофей Пічічі за найбільшу кількість забитих голів у Ла Лізі.