Український форвард Жирони Артем Довбик претендував на приз найкращому гравцю Ла Ліги. Однак у цій номінації нагороду отримав хавбек Реала Джуд Беллінгем.

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Заслужене визнання Довбика

Втім, найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії теж не залишився без відзнаки. Український нападник потрапив до символічної збірної сезону Ла Ліги 2023/24 за версією Globe Soccer Awards.

На жаль, до числа обраних не потрапив ще один український легіонер каталонців – Віктор Циганков. Натомість знайшлися місця для трьох гравців Жирони: Алейші Гарсії, Мігелю Гутьєрресу та Савіо. Також у команді сезону Унаї Сімон з Атлетіка, Ілкай Гюндоган з Барселони та Роберт Левандовскі з Барселони.

Зазначимо, що найкращим тренером Ла Ліги визнано Мічела Санчеса – наставника Жирони.