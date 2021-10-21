Досвідчений фінський боксер націлився на пояси, якими володіє Усик

Фінський боксер Роберт Хеленіус заявив, що готовий позмагатися з переможцем поєдинку-реваншу Усик – Джошуа. Він переконаний, що зараз перебуває на піку своєї спортивної форми.

Готовий битися з обома

37-річний фін наголосив, що завжди мріяв виграти титул чемпіона світу. Боксер переконаний, що мотивації в нього вдосталь, і він відчуває, що ніхто не зможе його перемогти.

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"Я у своїй кращій формі з 2011 року. Думаю, у останньому бою показав, що коли здоровий, то можу перемогти будь-якого, і є одним з кращих важкоатлетів світу", – заявив Хеленіус.

Менеджер боксера Маркус Сундман сказав, що зробить все необхідне для того, аби Роберта офіційно призначили обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу Усик – Джошуа.

"Усик або Ф'юрі, готовий битися з обома. Я б з радістю зіткнувся з ними в їх рідних країнах", – сказав фін.